Сьогодні, 15 травня, українці по всьому світу відзначають День вишиванки. Разом із психологинею "Фонду Маша" Наталією Хоменко LifeStyle 24 пропонує розібратися, як повномасштабна війна пробудила нашу національну ідентичність. І чому вишиванка зараз – це не просто гарна вишита сорочка.

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Війна – це надскладне випробування, адже все, що здавалося стабільним, руйнується. Тоді всередині нас може звучати запитання про власну ідентичність. Методологиня програми "Незламна мама" пояснила, що коли з життя зникає стабільність, а з'являється небезпека, психіці важливо знайти внутрішні та зовнішні опори для підтримки.

У цей момент і з'являється дуже відчутне "я – українка/нець". А ми – українці. І ця колективна ідентичність стає тією самою необхідною нам опорою. Ми відчуваємо себе чимось більшим, ніж просто особистості, ми – частина народу, нації, держави,

– зауважила Наталія Хоменко.

Це усвідомлення змушує повертатися до свого: до української мови, стилізованого національного одягу. Ми починаємо досліджувати свій рід, нарешті цікавитися історією власної країни, читати книжки українських класиків. Психологиня зазначила, що таким чином саме національна ідентичність стає незмінною опорою в стані стресу.

Це відчуття з'являється у серці та усвідомлюється розумом. Однак важливим є і зовнішнє підкріплення.



Яворівська вишиванка / Фото з пінтересту

"Дякуючи нашим предкам ми маємо символи, що передаються вже багато століть від прабабусь та прадідусів до дочок, синів, згодом – до онуків, правнуків. Це наша мова, герб, прапор та вишивані елементи декору та одягу. Один з найважливіших цих символів – вишиванка. Адже це не просто вишита сорочка, це можливість сказати: "Я – українець" без слів", – додала Хоменко.

Вишиванка – це твір та символ національної ідентичності, в якій поєдналися різноманітні змістовні елементи. Це не лише сорочка, а оберіг, подарунок, код нації. Він визначає приналежність людини до роду, області й цілої держави.

Нагадаємо, що кожен елемент вишитої сорочки присутній на вбранні не просто так. Різні кольори та символи мають різні значення – від оберегів до знаків сімейного щастя та добробуту.

Підсумовуючи, саме тому 15 травня українці знову й знову одягають вишиванку. Не тому, що це формальність. Це викликано глибокою потребою нагадати світові про існування та життя України.