З Днем Європи 2025: найгарніші привітання у картинках і словах

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День Європи. Це свято встановили в усіх країнах Європейського Союзу на честь єдності та миру на континенті.

Що цікаво, дату Дня Європи обрали невипадково. Річ у тім, що саме 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман висунув пропозицію, яка започаткувала процес європейської інтеграції. Він запропонував об'єднати вугільну і сталеливарну промисловість Франції та Німеччини під спільне управління. Ця подія стала основою для створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, а згодом – Європейського Союзу.

Україна вперше офіційно відзначила День Європи у 2003 році, згідно з Указом другого президента Леоніда Кучми. Відтоді свято щороку відбувалося у третю суботу травня з метою підкреслення європейської ідентичності України, прагнення до інтеграції в європейську спільноту, утвердження спільних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році значення цього свята посилилося. У травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким День Європи в Україні відзначається разом з ЄС, а саме 9 травня, що символічно зміщує акценти з радянської традиції святкування "Дня перемоги", розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня Європи наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям та нагадайте їм про важливу історію цього свята.

Привітання з Днем Європи 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю усіх українців з Днем Європи й бажаю яскравого святкування та позитивних емоцій! Разом ми здійснимо усі необхідні перетворення для втілення нашої європейської мрії!

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Вітаю вас з Днем Європи! Цього дня маємо чудову нагоду разом з іншими європейськими народами продемонструвати єдність в утвердженні спільних цінностей та побачити нові перспективи розвитку Об'єднаної Європи.

Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом! Цей день є незмінним підтвердження цілей нашої нації стати не лише географічною частиною Європи, а й гордим представником європейської спільноти. Бажаю усім мирного неба над головою. З Днем Європи!

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З Днем Європи! Я вітаю тебе зі святом, яке визнає тебе як частину квітучого товариства. Яке дарує надії та наділяє можливостями. Яке невідворотно підтримує усіх, хто просить допомоги. Рівність народів дарує нам Європейський Союз.

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У День Європи ми знову збираємось,

Славимо єдність, серця відкриваємо.

Слава кожній державі, кожній людині,

Що ми разом, неба зірки віддавши їй.

Слава тим, хто мріє про мир і добро,

Хто серцем відчуває єдність знову.

Нехай Європа процвітає й росте,

Щоб мир та щастя на землі були.

Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, 9 травня також відзначають День літнього Миколая Чудотворця. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання.

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У День Європи збираємось ми,

Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.

Серця відкриваємо, щоб ділити добро,

Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.

Від Ірландії до України шлях простягається,

І рука в руку, ми усі разом йдемо.

Європа – це місце, де культури зливаються,

Де ми разом – сім'я, на яку завжди покладаємося.

Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24

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День Європи святкуємо сьогодні,

Де б не були, в гордості об'єднані.

Спільно в краї, великих та малих,

Мріємо про єдиний мир, без розділів.

Здоров'я, миру, любові й щастя,

На кожнім кроці радість та чарівність.

Європа – це місце, де всі єдині,

Україна до Європи теж приєднається!

Слава країнам, що в Європі живуть,

Слава Європі, де всі спільно ростуть.

Хай цей день принесе всім нам світло,

І в серцях людських залишиться мило.

З Днем Європи всіх щиро вітаю,

У цей день щасливий всіх обіймаю!