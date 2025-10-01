Ще донедавна в Україні відзначали День захисника Вітчизни – 23 лютого. Це свято залишилося українцям у спадок від радянських часів і тривалий час офіційно вважалося днем вшанування військових.

Однак воно не мало зв'язку з українською історією й дедалі більше сприймалося як чуже. У 2014 році після окупації Криму та початку війни на Сході України виникла потреба створення окремого державного свята на честь українських захисників, пише LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

День захисників і захисниць України 2025: яка історія свята?

У 2014 році сотні військових віддали життя за свободу, тому суспільство потребувало нового способу вшанування їхнього подвигу, без радянських дат і символів. Під час параду до Дня Незалежності у серпні того ж року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Україна відмовляється від радянського свята 23 лютого й обиратиме власні дати, пов'язані з її військовою історією.

Так, вибір зупинився на 14 жовтня – Дні Покрови Пресвятої Богородиці. Ця дата має глибоке коріння, адже саме тоді українці традиційно вшановували козаків.

У зв'язку з цим, 14 жовтня офіційно проголосили Днем захисника України. Наступного року Верховна Рада зробила його вихідним днем, а свято вперше відзначили під гаслом "Сила нескорених".

Втім, вже у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну назви на День захисників і захисниць України. Це підкреслило значущу роль жінок-військових, які разом з колегами-чоловіками боронять державу.

Чому День захисників і захисниць України відзначають саме 1 жовтня?