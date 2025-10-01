Сьогодні – День захисників і захисниць України 2025: цікава історія важливого свята
- У 2014 році, після окупації Криму, Україна замінила радянське свято 23 лютого на День захисника України, який відзначали спершу 14 жовтня.
- У 2021 році свято перейменували на День захисників і захисниць України, а з 2023 року його відзначають 1 жовтня через перехід церков на новоюліанський календар.
Ще донедавна в Україні відзначали День захисника Вітчизни – 23 лютого. Це свято залишилося українцям у спадок від радянських часів і тривалий час офіційно вважалося днем вшанування військових.
Однак воно не мало зв'язку з українською історією й дедалі більше сприймалося як чуже. У 2014 році після окупації Криму та початку війни на Сході України виникла потреба створення окремого державного свята на честь українських захисників, пише LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
День захисників і захисниць України 2025: яка історія свята?
У 2014 році сотні військових віддали життя за свободу, тому суспільство потребувало нового способу вшанування їхнього подвигу, без радянських дат і символів. Під час параду до Дня Незалежності у серпні того ж року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Україна відмовляється від радянського свята 23 лютого й обиратиме власні дати, пов'язані з її військовою історією.
Так, вибір зупинився на 14 жовтня – Дні Покрови Пресвятої Богородиці. Ця дата має глибоке коріння, адже саме тоді українці традиційно вшановували козаків.
У зв'язку з цим, 14 жовтня офіційно проголосили Днем захисника України. Наступного року Верховна Рада зробила його вихідним днем, а свято вперше відзначили під гаслом "Сила нескорених".
Втім, вже у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну назви на День захисників і захисниць України. Це підкреслило значущу роль жінок-військових, які разом з колегами-чоловіками боронять державу.
Чому День захисників і захисниць України відзначають саме 1 жовтня?
- У вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості нерухомих свят змістилися на 13 днів назад.
- День захисників і захисниць України щороку припадає на свято Покрови Пресвятої Богородиці. За старим стилем її відзначали 14 жовтня, але за новим – 1 жовтня.
- Саме тому українці вже третій рік вшановують роботу військових на початку жовтня.