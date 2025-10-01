Сегодня – День защитников и защитниц Украины 2025: интересная история важного праздника
- В 2014 году, после оккупации Крыма, Украина заменила советский праздник 23 февраля на День защитника Украины, который отмечали сначала 14 октября.
- В 2021 году праздник переименовали в День защитников и защитниц Украины, а с 2023 года его отмечают 1 октября из-за перехода церквей на новоюлианский календарь.
Еще до недавнего времени в Украине отмечали День защитника Отечества – 23 февраля. Этот праздник остался украинцам в наследство от советских времен и долгое время официально считался днем чествования военных.
Однако оно не имело связи с украинской историей и все больше воспринималось как чужое. В 2014 году после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины возникла необходимость создания отдельного государственного праздника в честь украинских защитников, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
День защитников и защитниц Украины 2025: какая история праздника?
В 2014 году сотни военных отдали жизнь за свободу, поэтому общество нуждалось в новом способе чествования их подвига, без советских дат и символов. Во время парада ко Дню Независимости в августе того же года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина отказывается от советского праздника 23 февраля и будет выбирать собственные даты, связанные с ее военной историей.
Так, выбор остановился на 14 октября – Дне Покрова Пресвятой Богородицы. Эта дата имеет глубокие корни, ведь именно тогда украинцы традиционно чествовали казаков.
В связи с этим, 14 октября официально провозгласили Днем защитника Украины. В следующем году Верховная Рада сделала его выходным днем, а праздник впервые отметили под лозунгом "Сила непокоренных".
Впрочем, уже в 2021 году президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия на День защитников и защитниц Украины. Это подчеркнуло значимую роль женщин-военных, которые вместе с коллегами-мужчинами защищают государство.
Почему День защитников и защитниц Украины отмечают именно 1 октября?
- В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства неподвижных праздников сместились на 13 дней назад.
- День защитников и защитниц Украины ежегодно приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По старому стилю ее отмечали 14 октября, но по новому – 1 октября.
- Именно поэтому украинцы уже третий год чествуют работу военных в начале октября.