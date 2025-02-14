Зворушливі привітання з Днем закоханих 2025: теплі слова у віршах і прозі

У День святого Валентина варто подарувати ніжність, тепло та романтичний настрій своїм другим половинкам. Окрім картинок і листівок, гарним способом привітати коханих залишаються щирі слова.

24 Канал підготував привітання з Днем святого Валентина у прозі й віршах. Надішліть їх своїм другим половинкам у це чарівне свято.

Не пропустіть З Днем святого Валентина 2025: яскраві картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем святого Валентина 2025: картинки, проза й вірші

З Днем закоханих!

Любов – це диво,

Танець метеликів,

Солодкий нектар,

Благодать, що зо мною всюди,

Це ти – мій божественний дар!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча ж любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у ввечері – дарунки!

***

У День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) за усіх!

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

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Кохання – це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро кохати! Нехай це свято буде сповнене романтики, ніжності, пристрасті й найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб стосунки дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай у День закоханих мій поцілунок!

***

У цей день, який такий важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно дорожу тобою. Для мене немає нічого важливішого за твою усмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я кохаю тебе".

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем святого Валентина, коханий (кохана)! Ти найкраща людина на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність та увага роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе й ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже кохаю!

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Коханий (Кохана), з Днем святого Валентина! Відтоді, як ти з'явився (з'явилася) в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Дякую тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, долало всі перепони на своєму шляху, дарувало нам сенс, натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Кохаю тебе безмежно!