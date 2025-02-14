24 Канал подготовил поздравления с Днем святого Валентина в прозе и стихах. Отправьте их своим вторым половинкам в этот волшебный праздник.

Не пропустите С Днем святого Валентина 2025: яркие картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Днем святого Валентина 2025: картинки, проза и стихи

З Днем закоханих!

Любов – це диво,

Танець метеликів,

Солодкий нектар,

Благодать, що зо мною всюди,

Це ти – мій божественний дар!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча ж любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у ввечері – дарунки!

***

У День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) за усіх!

Поздравления с Днем святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Любовь – это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить! Пусть этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть любая любовь всегда будет взаимной!

Поздравления с Днем святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай у День закоханих мій поцілунок!

***

В этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

Поздравления с Днем святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем святого Валентина, любимый (любимая)! Ты самый лучший человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!

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Любимый (Любимая), с Днем святого Валентина! С тех пор, как ты появился (появилась) в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, преодолевала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя безгранично!