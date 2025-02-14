24 Канал підготував привітання з Днем святого Валентина у прозі й віршах. Надішліть їх своїм другим половинкам у це чарівне свято.
Не пропустіть З Днем святого Валентина 2025: яскраві картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем святого Валентина 2025: картинки, проза й вірші
З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
Солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча ж любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у ввечері – дарунки!
***
У День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти найкраща (найкращий) за усіх!
Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24
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Кохання – це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро кохати! Нехай це свято буде сповнене романтики, ніжності, пристрасті й найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб стосунки дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!
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Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!
Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24
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Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай у День закоханих мій поцілунок!
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У цей день, який такий важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно дорожу тобою. Для мене немає нічого важливішого за твою усмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я кохаю тебе".
Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24
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З Днем святого Валентина, коханий (кохана)! Ти найкраща людина на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність та увага роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе й ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже кохаю!
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Коханий (Кохана), з Днем святого Валентина! Відтоді, як ти з'явився (з'явилася) в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Дякую тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, долало всі перепони на своєму шляху, дарувало нам сенс, натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Кохаю тебе безмежно!