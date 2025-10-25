Дмитрівська поминальна субота 2025: що категорично не можна робити в цей день

Дмитрівська батьківська субота – особливий день, присвячений молитвам за упокій душ померлих. Саме тому вірянам варто дотримуватися низки суворих обмежень і заборон.

Цьогоріч Дмитрівська батьківська субота припадає на 25 жовтня. Адже наступного дня, 26 жовтня, віряни вшановуватимуть пам'ять святого Димитрія Солунського, пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Що не можна робити в Дмитрівську поминальну суботу 2025?

У цей день не рекомендується говорити поганих речей про померлих та згадувати їх з негативними емоціями. Церква закликає до милосердя, прощення та світлих думок про тих, хто відійшов у вічність. Саме тому не варто згадувати погані вчинки або недоліки покійників.

Крім того, у поминальну суботу вірянам слід уникати лайливих слів, сварок, образ і пліток. Також забороняється вживати нецензурну лексику та сваритися, адже цей день має бути сповнений добрих намірів і щирих молитов.

Водночас у Дмитрівську батьківську суботу не можна влаштовувати гучних святкувань, гулянь та вечірок. До того ж не рекомендується голосно слухати музику, веселитися, співати чи розважатися.

Дмитрівська поминальна субота 2025 / Фото Freepik

Особливо важливо пам'ятати, що влаштовувати застілля на цвинтарі, особливо біля могил померлих, є недопустимим. Це суперечить християнській традиції, оскільки основним способом вшанування покійників є молитва, а не частування.

Також християнам не можна вживати алкоголь та переїдати. Крім цього, не рекомендується приносити до храму м'ясні продукти та алкогольні напої.

Чи можна працювати в поминальну суботу?