Цьогоріч Дмитрівська батьківська субота припадає на 25 жовтня. Адже наступного дня, 26 жовтня, віряни вшановуватимуть пам'ять святого Димитрія Солунського, пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Що не можна робити в Дмитрівську поминальну суботу 2025?
У цей день не рекомендується говорити поганих речей про померлих та згадувати їх з негативними емоціями. Церква закликає до милосердя, прощення та світлих думок про тих, хто відійшов у вічність. Саме тому не варто згадувати погані вчинки або недоліки покійників.
Крім того, у поминальну суботу вірянам слід уникати лайливих слів, сварок, образ і пліток. Також забороняється вживати нецензурну лексику та сваритися, адже цей день має бути сповнений добрих намірів і щирих молитов.
Водночас у Дмитрівську батьківську суботу не можна влаштовувати гучних святкувань, гулянь та вечірок. До того ж не рекомендується голосно слухати музику, веселитися, співати чи розважатися.
Дмитрівська поминальна субота 2025 / Фото Freepik
Особливо важливо пам'ятати, що влаштовувати застілля на цвинтарі, особливо біля могил померлих, є недопустимим. Це суперечить християнській традиції, оскільки основним способом вшанування покійників є молитва, а не частування.
Також християнам не можна вживати алкоголь та переїдати. Крім цього, не рекомендується приносити до храму м'ясні продукти та алкогольні напої.
Чи можна працювати в поминальну суботу?
- Наші предки намагалися уникати важкої фізичної праці у поминальні суботи. Так, пращури не працювали на городі та уникали прибирання й рукоділля у цей день. Натомість вони присвячували суботу духовному очищенню та щирій молитві за упокій душ померлих.
- Втім, священники ПЦУ наголошують, що категоричної заборони на роботу, якщо вона необхідна або невідкладна, не існує. Якщо праця не заважає вірянину згадати померлих і помолитися, то це не гріх.