В этом году Дмитриевская родительская суббота приходится на 25 октября. Ведь на следующий день, 26 октября, верующие будут чтить память святого Димитрия Солунского, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

Что нельзя делать в Дмитриевскую поминальную субботу 2025?

В этот день не рекомендуется говорить плохих вещей об умерших и вспоминать их с негативными эмоциями. Церковь призывает к милосердию, прощению и светлым мыслям о тех, кто отошел в вечность. Именно поэтому не стоит вспоминать плохие поступки или недостатки покойников.

Кроме того, в поминальную субботу верующим следует избегать бранных слов, ссор, оскорблений и сплетен. Также запрещается употреблять нецензурную лексику и ссориться, ведь этот день должен быть полон добрых намерений и искренних молитв.

В то же время в Дмитриевскую родительскую субботу нельзя устраивать громких празднований, гуляний и вечеринок. К тому же не рекомендуется громко слушать музыку, веселиться, петь или развлекаться.

Дмитриевская поминальная суббота 2025 / Фото Freepik

Особенно важно помнить, что устраивать застолья на кладбище, особенно у могил умерших, недопустимо. Это противоречит христианской традиции, поскольку основным способом почитания покойников является молитва, а не угощение.

Также христианам нельзя употреблять алкоголь и переедать. Кроме этого, не рекомендуется приносить в храм мясные продукты и алкогольные напитки.

Можно ли работать в поминальную субботу?