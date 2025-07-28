Сьогодні – День ангела Володимира за старим стилем: теплі привітання у картинках і словах

28 липня за старим стилем в Україні відзначають День ангела Володимира. Не забудьте подарувати гарний настрій іменинникам сьогодні.

LifeStyle24 підготував найкращі привітання з Днем ангела Володимира у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим та друзям.

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Як привітати з Днем ангела Володимира?: картинки, проза й вірші

З Днем ангела! Бажаю тобі залишатися лідером у всьому. Бажаю бути завжди в русі, йти до поставленої мети й здійснювати мрії. Досягти висот кар'єрних сходів, великої зарплати й ненав'язливого керівництва, здоров'я та надійних друзів.

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У ці непрості часи бажаю тобі, щоб твій ангел захищав тебе! Бажаю щастя і добробуту та сімейного тепла, і, звичайно ж, мирного неба над головою!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

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З іменинами вітаю!

Великих успіхів бажаю,

Життю по-справжньому радіти,

Кохати, мріяти, творити.

Хай будь-яка вдається справа,

Хай знайде вас багатство й слава,

Бажаю безліч перемог.

Хай береже від бід вас Бог!

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Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля вам радість завжди дарувала!

З Днем ангела Володимира!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

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З щирого серця тобі, Володимире, бажаю багато щирих усмішок, хороших людей у твоєму оточенні та блискучих досягнень! Нехай твої очі завжди горять щастям і радістю! Заряджай інших своїм життєлюбством і позитивом, адже ти така відкрита, весела і добра людина! Нехай все у твоєму житті складається так, як ти побажаєш!

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Володимире, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від лиха, надає сил у складні моменти й направляє на правильний шлях. Бажаю миру в душі, міцного здоров'я та щастя в кожному дні!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

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Володю, з іменинами

Тебе в цей день вітаю!

Багато радості, кохання

І щастя я бажаю.

Збуваються нехай всі мрії,

Щоб жив ти у достатку,

Любов хай твою душу гріє,

І буде все в порядку!

***

Володю, з іменинами сердечно вітаю,

Щастя і радості тобі я бажаю!

Нехай твій ангел завжди поруч іде,

Від лиха й печалі тебе береже.