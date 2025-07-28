LifeStyle24 підготував найкращі привітання з Днем ангела Володимира у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим та друзям.
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Як привітати з Днем ангела Володимира?: картинки, проза й вірші
З Днем ангела! Бажаю тобі залишатися лідером у всьому. Бажаю бути завжди в русі, йти до поставленої мети й здійснювати мрії. Досягти висот кар'єрних сходів, великої зарплати й ненав'язливого керівництва, здоров'я та надійних друзів.
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У ці непрості часи бажаю тобі, щоб твій ангел захищав тебе! Бажаю щастя і добробуту та сімейного тепла, і, звичайно ж, мирного неба над головою!
Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24
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З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід вас Бог!
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Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела Володимира!
Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24
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З щирого серця тобі, Володимире, бажаю багато щирих усмішок, хороших людей у твоєму оточенні та блискучих досягнень! Нехай твої очі завжди горять щастям і радістю! Заряджай інших своїм життєлюбством і позитивом, адже ти така відкрита, весела і добра людина! Нехай все у твоєму житті складається так, як ти побажаєш!
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Володимире, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від лиха, надає сил у складні моменти й направляє на правильний шлях. Бажаю миру в душі, міцного здоров'я та щастя в кожному дні!
Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24
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Володю, з іменинами
Тебе в цей день вітаю!
Багато радості, кохання
І щастя я бажаю.
Збуваються нехай всі мрії,
Щоб жив ти у достатку,
Любов хай твою душу гріє,
І буде все в порядку!
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Володю, з іменинами сердечно вітаю,
Щастя і радості тобі я бажаю!
Нехай твій ангел завжди поруч іде,
Від лиха й печалі тебе береже.