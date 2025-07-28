LifeStyle24 подготовил лучшие поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным, знакомым и друзьям.
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Как поздравить с Днем ангела Владимира: картинки, проза и стихи
С Днем ангела! Желаю тебе оставаться лидером во всем. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и осуществлять мечты. Достичь высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого руководства, здоровья и надежных друзей.
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В эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!
Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24
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З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід вас Бог!
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Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела Володимира!
Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24
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От всего сердца тебе, Владимир, желаю много искренних улыбок, хороших людей в твоем окружении и блестящих достижений! Пусть твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пусть все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!
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Владимир, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от беды, придает сил в сложные моменты и направляет на правильный путь. Желаю мира в душе, крепкого здоровья и счастья в каждом дне!
Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Володю, з іменинами
Тебе в цей день вітаю!
Багато радості, кохання
І щастя я бажаю.
Збуваються нехай всі мрії,
Щоб жив ти у достатку,
Любов хай твою душу гріє,
І буде все в порядку!
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Володю, з іменинами сердечно вітаю,
Щастя і радості тобі я бажаю!
Нехай твій ангел завжди поруч іде,
Від лиха й печалі тебе береже.