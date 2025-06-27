Календар днів ангела на липень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Календар іменин може допомогти батькам, у яких вже зовсім скоро народиться дитина, обрати для неї ім'я. У липні віряни матимуть багато Днів ангела.

З переходом України на новоюліанський календар дати деяких іменин змінилися. Про Дні ангела липня 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар. Дивіться також Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці Календар днів ангела на липень 2025 1 липня – Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна. 2 липня – Арсеній. 3 липня – Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома. 4 липня – Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна. 5 липня – Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета. 6 липня – Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана. 7 липня – Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія. 8 липня – Олександр, Сава, Федір. 9 липня – Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр. 10 липня – Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан. 11 липня – Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга. 12 липня – Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія. 13 липня – Антон, Гаврило, Степан, Юліан. 14 липня – Іван, Костянтин, Микола, Степан. 15 липня – Василь, Володимир. 16 липня – Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія 17 липня – Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина. 18 липня – Афанасій, Іван, Омелян, Степан. 19 липня – Дмитро, Григорій, Роман, Степан, Євгенія. 20 липня – Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим. 21 липня – Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна. 22 липня – Михайло, Олексій, Магдалина, Марія. 23 липня – Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна. 24 липня – Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина. 25 липня – Макар, Олександр, Ганна. 26 липня – Гнат, Сергій, Федір. 27 липня – Еммануїл, Герман, Іван, Микола. 28 липня – Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена. 29 липня – Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман. 30 липня – Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло. 31 липня – Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.