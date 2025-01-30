Календар днів ангела на лютий 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Ім'я людини здатне вплинути на її долю та риси характеру. Тому батьки ставляться до вибору варіантів для своєї дитини з великою відповідальністю й ретельністю.

Зазвичай дорослі називають новонароджених іменем святих, якого вшановують у цей день. Так, у малюка з'являється свій небесний покровитель та ангел-охоронець. Хто відзначатиме іменини у лютому 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар. Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці Календар днів ангела на лютий 2025 1 лютого – Трифон, Петро. 2 лютого – Василь. 3 лютого – Гнат, Анна, Адріан, Семен, Влас. 4 лютого – Авраам, Микола. 5 лютого – Агафія, Макар. 6 лютого – Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина. 7 лютого – Лука. 8 лютого – Федір, Захар, Сава. 9 лютого – Василь, Геннадій, Іван. 10 лютого – Валентин, Анна. 11 лютого – Всеволод, Феодор. 12 лютого – Олексій, Антон. 13 лютого – Зоя, Степан, Семен, Костянтин. 14 лютого – Кирило, Авраам. 15 лютого – Онисій. 16 лютого – Павло, Юліан, Самуіл, Ілля, Данило. 17 лютого – Федор, Маріамна. 18 лютого – Лев, Кузьма. 19 лютого – Архип, Євген, Макар. 20 лютого – Лев, Ярослав. 21 лютого – Тимофій, Григорій. 22 лютого – Пилип, Афанасій. 23 лютого – Мойсей, Дем'ян, Олександр. 24 лютого – Іван. 25 лютого – Тарас. 26 лютого – Севастіан. 27 лютого – Прокопій. 28 лютого – Нестор, Марина, Кіра.