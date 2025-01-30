Обычно взрослые называют новорожденных именем святых, которого чествуют в этот день. Так, у малыша появляется свой небесный покровитель и ангел-хранитель. Кто будет отмечать именины в феврале 2025 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

Календарь дней ангела на февраль 2025 года

1 февраля – Трифон, Петр.

2 февраля – Василий.

3 февраля – Игнат, Анна, Адриан, Семен, Влас.

4 февраля – Авраам, Николай.

5 февраля – Агафья, Макар.

6 февраля – Иван, Максим, Юлиан, Марфа, Мария, Кристина.

7 февраля – Лука.

8 февраля – Федор, Захар, Савва.

9 февраля – Василий, Геннадий, Иван.

10 февраля – Валентин, Анна.

11 февраля – Всеволод, Феодор.

12 февраля – Алексей, Антон.

13 февраля – Зоя, Степан, Семен, Константин.

14 февраля – Кирилл, Авраам.

15 февраля – Анисий.

16 февраля – Павел, Юлиан, Самуил, Илья, Даниил.

17 февраля – Федор, Мариамна.

18 февраля – Лев, Кузьма.

19 февраля – Архип, Евгений, Макар.

20 февраля – Лев, Ярослав.

21 февраля – Тимофей, Григорий.

22 февраля – Филипп, Афанасий.

23 февраля – Моисей, Демьян, Александр.

24 февраля – Иван.

25 февраля – Тарас.

26 февраля – Севастиан.

27 февраля – Прокопий.

28 февраля – Нестор, Марина, Кира.