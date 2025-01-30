Обычно взрослые называют новорожденных именем святых, которого чествуют в этот день. Так, у малыша появляется свой небесный покровитель и ангел-хранитель. Кто будет отмечать именины в феврале 2025 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
Календарь дней ангела на февраль 2025 года
1 февраля – Трифон, Петр.
2 февраля – Василий.
3 февраля – Игнат, Анна, Адриан, Семен, Влас.
4 февраля – Авраам, Николай.
5 февраля – Агафья, Макар.
6 февраля – Иван, Максим, Юлиан, Марфа, Мария, Кристина.
7 февраля – Лука.
8 февраля – Федор, Захар, Савва.
9 февраля – Василий, Геннадий, Иван.
10 февраля – Валентин, Анна.
11 февраля – Всеволод, Феодор.
12 февраля – Алексей, Антон.
13 февраля – Зоя, Степан, Семен, Константин.
14 февраля – Кирилл, Авраам.
15 февраля – Анисий.
16 февраля – Павел, Юлиан, Самуил, Илья, Даниил.
17 февраля – Федор, Мариамна.
18 февраля – Лев, Кузьма.
19 февраля – Архип, Евгений, Макар.
20 февраля – Лев, Ярослав.
21 февраля – Тимофей, Григорий.
22 февраля – Филипп, Афанасий.
23 февраля – Моисей, Демьян, Александр.
24 февраля – Иван.
25 февраля – Тарас.
26 февраля – Севастиан.
27 февраля – Прокопий.
28 февраля – Нестор, Марина, Кира.