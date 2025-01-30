Зазвичай дорослі називають новонароджених іменем святих, якого вшановують у цей день. Так, у малюка з'являється свій небесний покровитель та ангел-охоронець. Хто відзначатиме іменини у лютому 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці
Календар днів ангела на лютий 2025
1 лютого – Трифон, Петро.
2 лютого – Василь.
3 лютого – Гнат, Анна, Адріан, Семен, Влас.
4 лютого – Авраам, Микола.
5 лютого – Агафія, Макар.
6 лютого – Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.
7 лютого – Лука.
8 лютого – Федір, Захар, Сава.
9 лютого – Василь, Геннадій, Іван.
10 лютого – Валентин, Анна.
11 лютого – Всеволод, Феодор.
12 лютого – Олексій, Антон.
13 лютого – Зоя, Степан, Семен, Костянтин.
14 лютого – Кирило, Авраам.
15 лютого – Онисій.
16 лютого – Павло, Юліан, Самуіл, Ілля, Данило.
17 лютого – Федор, Маріамна.
18 лютого – Лев, Кузьма.
19 лютого – Архип, Євген, Макар.
20 лютого – Лев, Ярослав.
21 лютого – Тимофій, Григорій.
22 лютого – Пилип, Афанасій.
23 лютого – Мойсей, Дем'ян, Олександр.
24 лютого – Іван.
25 лютого – Тарас.
26 лютого – Севастіан.
27 лютого – Прокопій.
28 лютого – Нестор, Марина, Кіра.