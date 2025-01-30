Зазвичай дорослі називають новонароджених іменем святих, якого вшановують у цей день. Так, у малюка з'являється свій небесний покровитель та ангел-охоронець. Хто відзначатиме іменини у лютому 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

Календар днів ангела на лютий 2025

1 лютого – Трифон, Петро.

2 лютого – Василь.

3 лютого – Гнат, Анна, Адріан, Семен, Влас.

4 лютого – Авраам, Микола.

5 лютого – Агафія, Макар.

6 лютого – Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.

7 лютого – Лука.

8 лютого – Федір, Захар, Сава.

9 лютого – Василь, Геннадій, Іван.

10 лютого – Валентин, Анна.

11 лютого – Всеволод, Феодор.

12 лютого – Олексій, Антон.

13 лютого – Зоя, Степан, Семен, Костянтин.

14 лютого – Кирило, Авраам.

15 лютого – Онисій.

16 лютого – Павло, Юліан, Самуіл, Ілля, Данило.

17 лютого – Федор, Маріамна.

18 лютого – Лев, Кузьма.

19 лютого – Архип, Євген, Макар.

20 лютого – Лев, Ярослав.

21 лютого – Тимофій, Григорій.

22 лютого – Пилип, Афанасій.

23 лютого – Мойсей, Дем'ян, Олександр.

24 лютого – Іван.

25 лютого – Тарас.

26 лютого – Севастіан.

27 лютого – Прокопій.

28 лютого – Нестор, Марина, Кіра.