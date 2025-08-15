Вже завтра, 16 серпня, християни відзначатимуть Горіховий Спас. Це останній із трьох Спасів у році.

За традицією саме на Горіховий Спас освячують дари природи, зокрема горіхи в церкві, розповідає LifeStyle24. Про те, що варто покласти у кошик для освячення – читайте далі в матеріалі.

Що покласти у кошик на Горіховий Спас 2025?

За традицією цього дня віряни йдуть до храму, щоб освятити горіхи та хліб, спечений із борошна нового врожаю. Як і на інші свята Спаса, до святкових кошиків також кладуть мед, воду та горіхове листя й гілки.

До того ж віряни часто освячують яблука, виноград та різні домашні хлібобулочні вироби. Після повернення з церкви господарі традиційно накривають багатий стіл, на якому обов'язково мають бути свіжий хліб, пироги з фруктовою начинкою та горіхова настоянка.

Що цікаво, освячені горіхи нерідко додають до відварів та консервації. Адже предки вірили, що це допоможе притягнути добробут у дім на наступний рік.

Горіховий Спас 2025 / Фото Freepik

Що не можна класти в кошик на Горіховий Спас 2025?

За церковними правилами, не дозволяється освячувати будь-який алкоголь. Так, горілка, пиво та інші напої не мають жодного сакрального значення та вважаються недоречними у це свято.

Водночас християнам заборонено приносити до церкви тютюнові вироби, зокрема цигарки та люльки. Річ у тім, що вони жодним чином не пов'язані з Горіховим Спасом та суперечать ідеї чистоти тіла й душі.

Варто зазначити, що серед продуктів у кошику не мають бути матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.