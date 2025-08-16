Горіховий Спас за новим стилем святкують в Україні у п'ятницю, 16 серпня. Воно вважається народним та завершальним святом трьох літніх Спасів. Також його називають Хлібним і Полотняним Спасом.

Горіховий Спас символізує завершення збору врожаю та подяку за хліб. Традиційно цього дня люди йдуть до храму та освячують горіхи, свіжий хліб та мед, пише LifeStyle24. Адже саме до кінця серпня достигають перші садові й лісові горіхи.

Здавна існувала традиція – перший горіх повинен з'їсти господар для достатку в хаті. Також на Горіховий Спас пригощали горіхами близьких і знайомих, а господині пекли смаколики. Це свято також є прощання з літом і переходом до осінніх робіт – збирання запасів та підготовка до зими.

Прикмети на Горіховий Спас

На Спас вродило багато горіхів – хліба через рік буде про запас.

Горіховий Спас – сонце пішло на осінь.

Перший горіх скуштує господар – до достатку і миру в хаті.

Дощ у цей день означає, що рясно виростуть гриби.

Журавлі відлетіли до Третього Спасу – на Покрову буде мороз.

Холодно на Горіховий Спас – такою самою буде осінь.

Потрапився порожній горіх – до сварок і неприємностей.

Замовкла зозуля – осінь прийде швидко.

Дівчата, які скуштують три горіхи й загадають бажання, здійснять його до Різдва.

Вродило багато горіхів – осінь буде тепла.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Горіховий Спас. Не слід лаятися, конфліктувати та займатися важкою працею.