Ореховый Спас 2025: народные приметы праздника, которых вы могли не знать
- Ореховый Спас символизирует завершение сбора урожая, когда освящают орехи, хлеб и мед.
- Приметы праздника: много орехов – теплая осень, дождь – обильный урожай грибов, пустой орех – к ссорам.
Ореховый Спас по новому стилю празднуют в Украине в пятницу, 16 августа. Он считается народным и завершающим праздником трех летних Спасов. Также его называют Хлебным и Полотняным Спасом.
Ореховый Спас символизирует завершение сбора урожая и благодарность за хлеб. Традиционно в этот день люди идут в храм и освящают орехи, свежий хлеб и мед, пишет LifeStyle24. Ведь именно к концу августа созревают первые садовые и лесные орехи.
Издавна существовала традиция – первый орех должен съесть хозяин для достатка в доме. Также на Ореховый Спас угощали орехами близких и знакомых, а хозяйки пекли вкусности. Этот праздник также является прощание с летом и переходом к осенним работам – сбора запасов и подготовка к зиме.
Приметы на Ореховый Спас
- На Спас уродилось много орехов – хлеба через год будет про запас.
- Ореховый Спас – солнце ушло на осень.
- Первый орех попробует хозяин – к достатку и миру в доме.
- Дождь в этот день означает, что обильно вырастут грибы.
- Журавли улетели до Третьего Спаса – на Покров будет мороз.
- Холодно на Ореховый Спас – такой же будет осень.
- Попался пустой орех – к ссорам и неприятностям.
- Замолчала кукушка – осень придет быстро.
- Девушки, которые попробуют три ореха и загадают желание, осуществят его до Рождества.
- Уродило много орехов – осень будет теплая.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас. Не следует ругаться, конфликтовать и заниматься тяжелым трудом.