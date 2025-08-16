Укр Рус
lifestyle 24 Новости о традициях Ореховый Спас 2025: народные приметы праздника, которых вы могли не знать
16 августа, 08:00
Ореховый Спас 2025: народные приметы праздника, которых вы могли не знать

Мария Касий
Основні тези
  • Ореховый Спас символизирует завершение сбора урожая, когда освящают орехи, хлеб и мед.
  • Приметы праздника: много орехов – теплая осень, дождь – обильный урожай грибов, пустой орех – к ссорам.

Ореховый Спас по новому стилю празднуют в Украине в пятницу, 16 августа. Он считается народным и завершающим праздником трех летних Спасов. Также его называют Хлебным и Полотняным Спасом.

Ореховый Спас символизирует завершение сбора урожая и благодарность за хлеб. Традиционно в этот день люди идут в храм и освящают орехи, свежий хлеб и мед, пишет LifeStyle24. Ведь именно к концу августа созревают первые садовые и лесные орехи.

Издавна существовала традиция – первый орех должен съесть хозяин для достатка в доме. Также на Ореховый Спас угощали орехами близких и знакомых, а хозяйки пекли вкусности. Этот праздник также является прощание с летом и переходом к осенним работам – сбора запасов и подготовка к зиме.

Приметы на Ореховый Спас

  • На Спас уродилось много орехов – хлеба через год будет про запас.
  • Ореховый Спас – солнце ушло на осень.
  • Первый орех попробует хозяин – к достатку и миру в доме.
  • Дождь в этот день означает, что обильно вырастут грибы.
  • Журавли улетели до Третьего Спаса – на Покров будет мороз.
  • Холодно на Ореховый Спас – такой же будет осень.
  • Попался пустой орех – к ссорам и неприятностям.
  • Замолчала кукушка – осень придет быстро.
  • Девушки, которые попробуют три ореха и загадают желание, осуществят его до Рождества.
  • Уродило много орехов – осень будет теплая.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас. Не следует ругаться, конфликтовать и заниматься тяжелым трудом.