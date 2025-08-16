Ореховый Спас символизирует завершение сбора урожая и благодарность за хлеб. Традиционно в этот день люди идут в храм и освящают орехи, свежий хлеб и мед, пишет LifeStyle24. Ведь именно к концу августа созревают первые садовые и лесные орехи.

Издавна существовала традиция – первый орех должен съесть хозяин для достатка в доме. Также на Ореховый Спас угощали орехами близких и знакомых, а хозяйки пекли вкусности. Этот праздник также является прощание с летом и переходом к осенним работам – сбора запасов и подготовка к зиме.

Приметы на Ореховый Спас

На Спас уродилось много орехов – хлеба через год будет про запас.

Ореховый Спас – солнце ушло на осень.

Первый орех попробует хозяин – к достатку и миру в доме.

Дождь в этот день означает, что обильно вырастут грибы.

Журавли улетели до Третьего Спаса – на Покров будет мороз.

Холодно на Ореховый Спас – такой же будет осень.

Попался пустой орех – к ссорам и неприятностям.

Замолчала кукушка – осень придет быстро.

Девушки, которые попробуют три ореха и загадают желание, осуществят его до Рождества.

Уродило много орехов – осень будет теплая.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас. Не следует ругаться, конфликтовать и заниматься тяжелым трудом.