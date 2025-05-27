Не пощастить: 3 знаки зодіаку, в яких у червні почнеться чорна смуга у житті

Початок літа буде динамічним – одні радітимуть новим можливостям, а інші проходитимуть через емоційні й життєві випробування. Однак астрологи кажуть, що цей період зробить обраних знаків зодіаку сильнішими.

Рак, Діва й Терези, пам'ятайте, що ви не самі. Поруч є люди, які готові вас підтримати – дозвольте їм це зробити, пише LifeStyle24.

До теми 2 знаки зодіаку, яким у червні прилетить бумеранг – хто це буде

Рак

У Раків з'явиться відчуття ніби світ більше не розуміє їхніх бажань. У стосунках із близькими людьми можливі розчарування, й головний виклик у цій історії – не закритись у собі. Те, що болітиме, згодом може виявитись необхідним очищенням.

Гороскоп для Раків

Діва

Діви відчуватимуть напругу в особистих стосунках. Люди, на яких вони покладались, шокують непередбачуваною поведінкою. Це стане приводом поставити собі незручні, але важливі запитання. Астрологи рекомендують бути обережними з тими, кому відкриваєте свої почуття. У конфліктах не шукайте винного – краще пошукайте важливий урок.

Гороскоп для Дів

Терези

Червень буде тестом на відповідальність. Терезам доведеться "розгрібати" наслідки зволікань і непродуманих рішень. Особливо вразливою буде сфера кар'єри – проєкти можуть зупинитись, а обіцянки виявляться порожніми. Однак цей період – гарний шанс, щоб навчитись доводити справи до кінця.

Гороскоп для Терезів

Спокій – це те, що іноді потрібно кожному з нас. Деякі знаки зодіаку вже зараз відчувають таку нагальну потребу.