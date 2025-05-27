Близнюки та Стрілець, все, що ви раніше посіяли – дасть урожай, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У червні доля поставить Близнюків перед фактами, які не можна буде обіграти жартами чи відмовками. Нерозв'язані обіцянки, слова сказані зопалу, недотримані домовленості – усе це може повернутись до вас у найбільш незручний момент. Однак астрологи в цьому знаходять плюс, адже вважають, що так Близнюки можуть зробити важливі висновки й очистити простір навколо себе.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Для Стрільців червень може стати моментом перегляду власних рішень. Особливо тих, де знехтували чужими почуттями чи порадами. Бумеранг прилетить у вигляді уповільнення процесів, непередбачуваних затримок чи втрати підтримки, на яку раніше без вагань могли покластись. Однак Стрілець – це знак мудрості та сили: переживши це, він зможе не тільки вирівняти ситуацію, а й піднятись на новий рівень.

Гороскоп для Стрільців

Сльози – це не слабкість, а прояв сили. Для когось це спосіб скинути з себе зайві емоції, щоб рухатись далі.