Рак, Дева и Весы, помните, что вы не одни. Рядом есть люди, которые готовы вас поддержать – позвольте им это сделать, пишет LifeStyle24.

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Рак

У Раков появится ощущение будто мир больше не понимает их желаний. В отношениях с близкими людьми возможны разочарования, и главный вызов в этой истории – не закрыться в себе. То, что будет болеть, впоследствии может оказаться необходимым очищением.

Гороскоп для Раков

Дева

Девы будут чувствовать напряжение в личных отношениях. Люди, на которых они полагались, шокируют непредсказуемым поведением. Это станет поводом задать себе неудобные, но важные вопросы. Астрологи рекомендуют быть осторожными с теми, кому открываете свои чувства. В конфликтах не ищите виноватого – лучше поищите важный урок.

Гороскоп для Дев

Весы

Июнь будет тестом на ответственность. Весам придется "разгребать" последствия промедлений и непродуманных решений. Особенно уязвимой будет сфера карьеры – проекты могут остановиться, а обещания окажутся пустыми. Однако этот период – хороший шанс, чтобы научиться доводить дела до конца.

Гороскоп для Весов

Спокойствие – это то, что иногда нужно каждому из нас. Некоторые знаки зодиака уже сейчас испытывают такую насущную потребность.