Кому зі знаків зодіаку розіб'ють серце на День святого Валентина

На жаль, 14 лютого не всі знаки зодіаку можуть розраховувати на подарунки та зізнання у коханні. Дехто може отримати болючий удар у серце.

Рак, Стрілець і Риби, якщо любовна історія отримала поганий кінець, значить Всесвіт підготував для вас кращий сценарій, пише LifeStyle24.

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Рак

Раки доволі чутливі та емоційні, і якщо їхні очікування не виправдаються, то це завдасть дуже болючого удару. У цьогорічний День святого Валентина їм можуть не відповісти взаємністю, забути про важливу дату або навіть поставити крапку у стосунках. Ракам слід не закриватись у собі, а усвідомити, що все, що відбувається, це на краще.

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Стрілець

У День святого Валентина Стрільці можуть відчути себе забутими або недооціненими. Астрологи кажуть, що є ризик, що партнер не виявить достатньо уваги або ж вирішить поставити крапку у цьому союзі. Це буде сильним ударом, але Стрільцям вдасться швидко оговтатись.

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Козоріг

14 лютого астрологи прогнозують Козорогам глибоке розчарування, адже їхній вклад у стосунки залишиться непоміченим партнером. Найбільше це стосуватиметься тих, хто перебуває у нестабільних або однобічних стосунках.

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