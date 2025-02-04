Козоріг і Риби, на вас очікує ідеальне побачення, яке запам'ятається надовго. Насолодіться моментом і не бійтесь говорити про свої почуття, пише LifeStyle24.

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Козоріг

Представники цього знаку зодіаку доволі романтичні. Дехто навіть має приховану мрію про побачення, однак уже 14 лютого це бажання реалізується. Зірки посприяють ніжній атмосфері з приємними знаками уваги від партнера. Незалежно від того, чи це буде несподіваний подарунок, чи вечеря в улюбленому місці або незапланована поїздка – це побачення точно стане особливим. А от самотнім Козорогам засмучуватись не варто, адже вони можуть зустріти когось значущого у цей романтичний день.

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Риби

Цей знак зодіаку доволі мрійливий, тому він прагне казки у житті. Саме на День святого Валентина Рибам випаде можливість пережити по-справжньому чарівний момент – романтичне зізнання, вечеря при свічках або несподіване зізнання від коханої людини. У самотніх Риб може відбутись доленосна зустріч, яка з часом переросте у дещо більше.

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