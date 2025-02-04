Близнюки, Рак і Стрілець, детально розплановуйте свій маршрут, а також підготуйте резервні варіанти подорожі, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Попри те, що цей знак зодіаку віддає перевагу спонтанності у житті, у 2025 році така легковажність може призвести до низки проблем, серед яких: труднощі з документами, транспортом або фінансами. Астрологи прогнозують затримки або ж скасування рейсів. Щоб зменшити ризик потрапляння у халепу, слід заздалегідь перевіряти всі деталі.

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Рак

Під час подорожі у Раків може погіршитись самопочуття. Перед відправленням перевірте медичне страхування, дізнайтесь про умови медичного обслуговування тієї місцевості, куди вирушаєте. Щоб мінімізувати ризики, слід уникати поїздок у періоди сильного стресу.

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Стрілець

Попри те, що Стрільців можна назвати досвідченими мандрівниками, у цьому році існує ризик потрапити у неприємні ситуації через надмірну довіру до незнайомців. Астрологи рекомендують ретельно перевірити свій маршрут, не нехтувати правилами, які встановлені у тому місці, де перебуватиме, а також не піддаватись на зайвий ризик.

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