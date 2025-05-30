3 знаки зодіаку, яким варто пробачити всі образи та йти далі
- Стаття розповідає про три знаки зодіаку, яким астрологи радять пробачити минулі образи та рухатись уперед.
- Цікавість викликає акцент на астрологічному прогнозі, що вказує на можливість звільнення від тягаря минулого цього літа, що може значно покращити емоційний стан цих знаків.
Деяким знакам зодіаку пора нарешті відпустити все, що боліло, мучило й тримало в минулому. Замість того, щоб нести образи далі, настав час звільнитись й з легким серцем рухатись уперед.
Рак, Скорпіон і Козоріг, цього літа випаде шанс звільнитись від внутрішніх образ і почати жити без тягаря минулого, пише LifeStyle24.
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Рак
Через свою вразливість Раки зберігають образи глибоко й тривалий час. Це стає наслідком того, що минуле починає впливати на теперішнє. Астрологи кажуть, що зміни прийдуть тоді, коли для них звільниться місце.
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Скорпіон
Скорпіони ніколи й нічого не забувають, але цього року вони стоять на межі внутрішнього очищення. Пробачити – не значить погодитись. Це означає перестати дозволяти болю диктувати правила гри.
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Козоріг
Хоч Козороги й рідко говорять про свої образи, однак у них вони глибокі та системні. Іноді вони можуть навіть забути, чому зляться – однак на душі все одно важко. Цей червень дасть можливість почати все спочатку – без тіні розчарувань.
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