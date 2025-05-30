Рак, Скорпіон і Козоріг, цього літа випаде шанс звільнитись від внутрішніх образ і почати жити без тягаря минулого, пише LifeStyle24.

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Рак

Через свою вразливість Раки зберігають образи глибоко й тривалий час. Це стає наслідком того, що минуле починає впливати на теперішнє. Астрологи кажуть, що зміни прийдуть тоді, коли для них звільниться місце.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Скорпіони ніколи й нічого не забувають, але цього року вони стоять на межі внутрішнього очищення. Пробачити – не значить погодитись. Це означає перестати дозволяти болю диктувати правила гри.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Хоч Козороги й рідко говорять про свої образи, однак у них вони глибокі та системні. Іноді вони можуть навіть забути, чому зляться – однак на душі все одно важко. Цей червень дасть можливість почати все спочатку – без тіні розчарувань.

Гороскоп для Козорогів

Подвійне життя для когось може бути розумним ходом. Однак іншим важко зрозуміти такий підхід.