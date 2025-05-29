Близнюки, Скорпіон і Риби, ви можете вести подвійне життя з різних причин, до прикладу, з потреби контролю або з емоційної нестабільності, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюки вміють жити одразу у кількох реальностях: бути ввічливими – й вибуховими, закоханими – й дистанційними, щирими – й маніпулятивними. Астрологи кажуть, що це не завжди чесність – це талант адаптуватись до контексту, хоча межа між гнучкістю і подвійністю тонка.

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Скорпіон

Скорпіони зрідка показують себе справжніми – і часто живуть у своєму внутрішньому світі. Їхнє подвійне життя – це емоційна таємниця: можуть щиро любити – й при цьому нічого не казати. Можуть підтримувати – і в той самий час щось приховувати.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Цей знак зодіаку часто має другий внутрішній світ, який набагато привабливіший за зовнішній. Риби можуть жити мрією, фантазією чи романом – при цьому ззовні виглядати спокійно та звично. Вони приховують почуття, симпатії або паралельні стосунки – не з лукавства, а через страх втратити щось дороге.

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