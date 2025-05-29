Кожен день – це нова сторінка життя, яка відкриває перед нами нові можливості та виклики, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Червень 2025 для цих 3 знаків зодіаку стане місяцем змін

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 травня для Овнів

Овни мають зосередитись на робочих завданнях. Це пріоритет на день.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 травня для Тельців

День буде вдалим. Зірки сприятимуть успіху, тому не варто відступати від задуманого. Будьте певні, що сміливо можете йти на ризик.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 травня для Близнюків

Сильним і вольовим Близнюкам обіцяють успіх. Астрологи рекомендують взятись за активну діяльність, яка допоможе внести у життя трохи різноманіття.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 травня для Раків

У Раків давно зачаїлись декілька геніальних ідей, які треба реалізувати. Астрологи переконані, що такий крок допоможе отримати порцію задоволення від життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 травня для Левів

Вірте в те, що все у вас вийде. Настав час для здійснення запланованого, розв'язання важких питань і проблем. У Левів є достатньо ресурсів, щоб з усім цим розібратись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 травня для Дів

Якщо ранок почнеться з поганого настрою, то астрологи рекомендують закцентуватись на позитивних моментах. Пам'ятайте, що ви можете впливати на будь-яку ситуацію й можете змінити все, що не подобається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 травня для Терезів

Буденні проблеми – це те, що забирає багато часу та енергії. Спробуйте більше часу приділити близьким людям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 травня для Скорпіонів

Працюйте над своїм майбутнім і не пасіть задніх. Якщо хочете чогось досягти, то просто сидячи на дивані цього не вдасться зробити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 травня для Стрільців

Інтуїція підкаже, як розв'язати робочі проблеми. Підказка полягатиме у тому, до кого краще звернутись, щоб отримати цінну пораду.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 травня для Козорогів

Доброта і щирість мають супроводжувати Козорогів весь час. Астрологи кажуть, що це ресурс для заряду сили та внутрішнього спокою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 травня для Водоліїв

Не розкидайтесь словами та обіцянками. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати довіру.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 травня для Риб

Проведіть день розмірено та легко. Астрологи рекомендують більше часу присвятити внутрішнім проблемам, звичкам і поведінці.

Так буває, що поганий настрій може стати ознакою депресії. Комусь у червні не дуже пощастить із цим сценарієм.