У кого зі знаків зодіаку під час ретроградного Меркурія почнеться біла смуга в житті

Заведено вважати, що період ретроградного Меркурія приносить лише невдачі та проблеми. Але це не так. До прикладу, три знаки зодіаку вже з дня на день відчують позитивні зміни у своєму житті.

Близнюки, Скорпіон і Козоріг, біла смуга у житті стане початком нового етапу, який треба використати на свою користь, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Для цього знака зодіаку ретроградний Меркурій стане часом стабілізації та досягнення бажаного. Чимало життєвих ситуацій прийдуть у норму, тому можна казати, що це настає "біла смуга". Розраховуйте на допомогу від тих, хто зацікавлений у вашому успіху. Такі події трапляються не так часто, тому спробуйте на максимум використати цей шанс.

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Скорпіон

У Скорпіонів з'явиться натхнення на реалізацію давніх задумів і проєктів, які раніше лежали у запиленому ящику. Астрологи рекомендують звертати увагу на підказки інтуїції й сміливо братись за експерименти.

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Козоріг

У період ретроградного Меркурія працьовиті Козороги відкриють перед собою нові можливості. Зосередженість на цілях і вміння адаптуватись до змін сприятимуть успішному результату. Якщо відчуваєте внутрішні сумніви, то спробуйте пошукати причину такої тривоги.

Гороскоп для Козорогів

Якщо у когось біла, то комусь прогнозована і чорна смуга у житті у період ретроградного Меркурія.