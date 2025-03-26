Телець, Лев і Стрілець, звертайте увагу на всі найменші деталі та перевіряйте всю почуту й отриману інформацію, пише LifeStyle24.

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Телець

Період ретроградного Меркурія буде доволі складним. Можуть виникнути труднощі у спілкуванні, тотальні непорозуміння та затримки у робочому процесі. В один момент Тельці "закиплять" і не стримають емоцій, що дуже негативно відобразиться на їхньому авторитеті.

Гороскоп для Тельців

Лев

Левам доведеться у терміновому порядку змінювати всі плани. На жаль, ретроградний Меркурій не шкодує нікого. Щоб дещо покращити ситуацію, треба бути більш гнучкими й легко адаптовуватись до всіх змін.

Гороскоп для Левів

Стрілець

В один момент на Стрільців насуне чимала кількість спогадів, а ще у двері постукають старі знайомі. Чи добрий це знак? Астрологи сильно сумніваються. Інтуїція може підвести, тому краще відмовитись від ухвалення будь-яких важливих рішень. Спробуйте відшукати золоту середину.

Гороскоп для Стрільців

У ретроградний Меркурій любовний гороскоп обіцяє комусь шалене кохання.