Овен, Терези та Водолій, ретроградний Меркурій може стати причиною плутанини у спілкуванні та сприятиме поверненню минулих ситуацій, пише LifeStyle24.

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Овен

Ймовірно, Овни вже поринули у самоаналіз і переоцінку особистих відносин. Астрологи прогнозують повернення старих знайомих або колишніх партнерів, що призведе або до відновлення стосунків, або до нового розуміння минулих подій. Важливо не закриватись від діалогу, але і не варто поспішати з висновками.

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Терези

Цей знак зодіаку може розраховувати на приємні знайомства та романтичні зустрічі. Період ретроградного Меркурія сприятливий для розвитку нових стосунків, які можуть мати перспективне продовження. Не бійтесь проявляти ініціативу і тоді все вийде краще, ніж собі уявляли.

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Водолій

Ретроградний Меркурій сприятиме поверненню старих друзів або знайомих, з якими можуть розвинутись романтичні стосунки. Прислухайтесь до інтуїції та не бійтесь відкриватись новим почуттям.

Гороскоп для Водоліїв

Любовний гороскоп акцентує на тому, що трьом знакам зодіаку у квітні варто більше уваги приділяти стосункам.