Овен, Весы и Водолей, ретроградный Меркурий может стать причиной путаницы в общении и будет способствовать возвращению прошлых ситуаций, пишет LifeStyle24.

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Овен

Вероятно, Овны уже погрузились в самоанализ и переоценку личных отношений. Астрологи прогнозируют возвращение старых знакомых или бывших партнеров, что приведет или к восстановлению отношений, или к новому пониманию прошлых событий. Важно не закрываться от диалога, но и не стоит спешить с выводами.

Гороскоп для Овнов

Весы

Этот знак зодиака может рассчитывать на приятные знакомства и романтические встречи. Период ретроградного Меркурия благоприятен для развития новых отношений, которые могут иметь перспективное продолжение. Не бойтесь проявлять инициативу и тогда все получится лучше, чем себе представляли.

Гороскоп для Весов

Водолей

Ретроградный Меркурий будет способствовать возвращению старых друзей или знакомых, с которыми могут развиться романтические отношения. Прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь открываться новым чувствам.

Гороскоп для Водолеев

Любовный гороскоп акцентирует на том, что трем знакам зодиака в апреле стоит больше внимания уделять отношениям.