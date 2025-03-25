Телець, Терези та Скорпіон, від ваших дій залежатиме успішність потенційного союзу та його подальший розвиток, пише LifeStyle24.

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Телець

Для Тельців квітень буде часом, коли емоційна близькість вийде на перший план. Стосунки з партнером можуть стати ще міцнішими, якщо віддасте перевагу чесності та відкритості. Приділяйте більше уваги спільним планам і романтичним моментам, адже це допоможе зблизити вас і додасть гармонії у цей союз. Не бійтесь проявити ніжність – саме такі дрібні жести роблять стосунки теплішими.

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Терези

Зверніть увагу на баланс між роботою та особистим життям. Якщо останнім часом приділяли занадто мало часу другій половинці, то у квітні буде гарний момент, щоб це виправити.

Організуйте романтичне побачення або разом поїдьте у відпустку.

Поговоріть відверто з партнером про свої почуття.

Основна порада від астрологів – не відкладайте важливі розмови.

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Скорпіон

Квітень для Скорпіонів буде часом глибоких почуттів й емоцій. Якщо маєте на меті зміцнити стосунки, то зосередьтесь на чесності та взаєморозумінні. Партнер високо цінує відданість, а цей місяць добре підходить для емоційного зближення.

Довіряйте другій половинці, це зміцнить ваші стосунки.

Відверто обговоріть всі емоції та бажання.

Організуйте незабутній вечір, де все належатиме тільки вам двом.

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У квітні деякі дні можуть бути небезпечними. Місячний календар назвав ці дати.