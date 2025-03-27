Близнецы, Скорпион и Козерог, белая полоса в жизни станет началом нового этапа, который надо использовать в свою пользу, пишет LifeStyle24.

Читайте также Раки поссорятся с любимым человеком: гороскоп на 27 марта

Близнецы

Для этого знака зодиака ретроградный Меркурий станет временем стабилизации и достижения желаемого. Многие жизненные ситуации придут в норму, поэтому можно говорить, что это наступает "белая полоса". Рассчитывайте на помощь от тех, кто заинтересован в вашем успехе. Такие события случаются не так часто, поэтому попробуйте на максимум использовать этот шанс.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

У Скорпионов появится вдохновение на реализацию давних замыслов и проектов, которые раньше лежали в запыленном ящике. Астрологи рекомендуют обращать внимание на подсказки интуиции и смело браться за эксперименты.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

В период ретроградного Меркурия трудолюбивые Козероги откроют перед собой новые возможности. Сосредоточенность на целях и умение адаптироваться к изменениям будут способствовать успешному результату. Если чувствуете внутренние сомнения, то попробуйте поискать причину такой тревоги.

Гороскоп для Козерогов

Если у кого-то белая, то кому-то прогнозируемая и черная полоса в жизни в период ретроградного Меркурия.