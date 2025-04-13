Гороскоп емоцій: 3 знаки зодіаку, яким цієї весни варто не мовчати

Деякі знаки зодіаку зараз проживають непрості емоційні періоди: тривога, втома, сумніви або біль, який ховається за усмішкою. Однак розмова з близькою людиною може стати тим ключем, який відкриє двері до стану полегшення.

Рак, Діва та Козоріг, прийшов час дати собі дозвіл на слабкість. Не тому, що ви слабкі, а тому, що в цьому вчинку теж полягає сила, пише LifeStyle24.

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Рак

Раки дуже глибоко та болісно переживають всі події у житті. Але часто це замовчують, бо не хочуть обтяжувати інших. Однак цього разу мовчанка грає проти них самих. Варто поділитись своїми переживаннями, навіть якщо це сльози, розчарування чи страх. Відвертість лише зміцнить стосунки.

Гороскоп для Раків

Діва

Цього разу логіка Дів не рятує, а від цього емоції накопичуються. Стрес, очікування, розчарування – усе це проситься назовні. Варто відверто поговорити з тими, кому довіряєте. Вас не засудять, а навпаки – почують, підтримають та обіймуть.

Гороскоп для Дів

Козоріг

В очах інших людей Козороги завжди виглядають сильними, стриманими та впевненими. Однак усередині них може бути справжня буря, про яку ніхто навіть не здогадується. Зараз той самий момент, коли варто дозволити собі бути вразливими. Розмова з другом, партнером чи батьками може стати несподівано теплою.

Гороскоп для Козорогів

Весна – це ще й час змін. Хтось потребує цього надто сильно, тому треба братись за справу.