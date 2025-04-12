Овен, Телець і Риби, зміни не страшні – страшно залишитись там, де більше немає росту, пише LifeStyle24.

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Овен

Сумніви, відповідальність, страх – це ті речі, які заважали Овнам рухатись вперед. Однак ця весна дає шанс почати все з чистої сторінки: у коханні, у роботі, у ставленні до самих себе. Перший крок до змін буде найважчим, але точно виправданим.

Гороскоп для Овнів

Телець

Тельці упродовж тривалого часу накопичували страх, біль та переживання. Весна 2025 – це ідеальний момент для того, щоб звільнити себе від токсичних зв'язків, від старих сценаріїв і від страху втрати. Зміни лякатимуть, але з першими кроками відчується полегшення.

Гороскоп для Тельців

Риби

Серце Риб прагне чогось нового та яскравого. Зміна місця проживання, новий проєкт, несподіване кохання чи крутий поворот у кар'єрі – все це десь поруч, треба зробити тільки крок. Пам'ятайте, що свобода починається там, де закінчується щось звичне.

Гороскоп для Риб

Весняний гороскоп комусь обіцяє несподівану пригоду. Доведеться зірватись з місця та вирушити у мандри.