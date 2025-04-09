Хто зі знаків зодіаку у квітні отримає багато приємних сюрпризів

Цей місяць обіцяє бути особливим для тих, хто втомився чекати на диво. Доля почне щедро сипати подарунками, сюрпризами та приємними моментами.

Близнюки, Скорпіон і Риби, доля готує світлі моменти – не гучні, але щирі, не пафосні, але важливі, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У цього знака зодіаку квітень асоціюватиметься з так званою коробкою з подарунками, де щодня з'являється щось нове. Можна розраховувати на несподівану зустріч, яка змусить усміхнутись, або на добру новину, яку так довго очікували. Астрологи рекомендують бути відкритими й тоді отримаєте більше, ніж очікували.

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Скорпіон

Скорпіони отримають підтримку там, де не очікували. Хтось скаже потрібні слова й несподівано протягне руку допомоги, що стане приємним жестом. У квітні подарунки будуть не у вигляді речей, а в образі людей, подій та усмішок.

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Риби

Риби отримають маленькі дива, на які навіть не сподівались. Щедрість повернеться щедрістю, турбота – теплом, а мрії – шансами. Астрологи не виключають, що серед сюрпризів можуть бути й побутові речі, але найцінніше – це відчуття, що Всесвіт до вас небайдужий.

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Іноді у наші життя повертаються люди з минулого. Для декого це означає, що гештальт зовсім не був закритий.