Близнецы, Скорпион и Рыбы, судьба готовит светлые моменты – не громкие, но искренние, не пафосные, но важные, пишет LifeStyle24.
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Близнецы
У этого знака зодиака апрель будет ассоциироваться с так называемой коробкой с подарками, где ежедневно появляется что-то новое. Можно рассчитывать на неожиданную встречу, которая заставит улыбнуться, или на хорошую новость, на которую так долго ожидали. Астрологи рекомендуют быть открытыми и тогда получите больше, чем ожидали.
Гороскоп для Близнецов
Скорпион
Скорпионы получат поддержку там, где не ожидали. Кто-то скажет нужные слова и неожиданно протянет руку помощи, что станет приятным жестом. В апреле подарки будут не в виде вещей, а в образе людей, событий и улыбок.
Гороскоп для Скорпионов
Рыбы
Рыбы получат маленькие чудеса, на которые даже не надеялись. Щедрость вернется щедростью, забота – теплом, а мечты – шансами. Астрологи не исключают, что среди сюрпризов могут быть и бытовые вещи, но самое ценное – это ощущение, что Вселенная к вам неравнодушна.
Гороскоп для Рыб
Иногда в наши жизни возвращаются люди из прошлого. Для некоторых это означает, что гештальт вовсе не был закрыт.