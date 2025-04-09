Попри те, що життя часто кидає виклики, варто спробувати їх прийняти, пише LifeStyle24.

Важливо Для кого зі знаків зодіаку квітень буде найгіршим місяцем у році

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 квітня для Овнів

Займіться впорядкуванням паперів. Вечір присвятіть плануванню спільного життя з другою половинкою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 квітня для Тельців

Перша половина дня буде найпродуктивнішою. Спробуйте у цей час виконати всі найважливіші справи.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 квітня для Близнюків

Близнюкам рекомендовано провести час наодинці. Варто подумати над важливими речами у житті та шляхами їх розв'язання.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 квітня для Раків

Не обговорюйте з людьми справи, які стосуються вашого прогресу. Краще відведіть розмову в інший напрямок, й тоді все піде як по маслу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 квітня для Левів

Левам вартувало б налагодити стосунки з деякими людьми зі свого оточення. Усі непорозуміння вирішуйте одразу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 квітня для Дів

Діви сьогодні можуть бути дуже впертими. Астрологи кажуть, що у деяких ситуаціях така поведінка буде виправдана, але у більшості випадків – ні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 квітня для Терезів

Через неуважність ризикуєте провалити декілька важливих проєктів. Краще спершу двічі подумайте над тим, чи варто йти на не зовсім виправданий ризик.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів

Скорпіони працюватимуть швидко й чітко, що допоможе знайти правильні варіанти розвитку певних подій. Цікаві ідеї не змусять на себе довго чекати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 квітня для Стрільців

Астрологи наполегливо рекомендують нікому не розповідати своїх секретів. Це потрібно для того, щоб вберегти себе від зайвих пліток і непорозумінь.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 квітня для Козорогів

У Козорогів у повітрі зависла проблема, яку ніяк не вдається розв'язати. Астрологи рекомендують перемикнутися на щось інше, а не зациклюватись на цьому питанні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв

Водолії можуть йти на сміливі кроки, які допоможуть зміцнити їхній авторитет. Продумуйте крок наперед, щоб вас було важко випередити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 квітня для Риб

Першу половину дня присвятіть розв'язанню нагальних робочих питань. Іншу частину часу приділіть наведенню порядку у своїх планах і думках.

На жаль, для когось квітень обернеться крахом у кар'єрі. Однак здаватись непотрібно, бо не все так погано, як може здатись, на перший погляд.