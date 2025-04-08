Близнюки, Рак і Риби, у квітні треба бути максимально обачними. Але варто пам'ятати, що крах – це не кінець, а точка для перезавантаження, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Астрологи назвали три варіанти, які для Близнюків можуть стати перешкодою.

Надмірні очікування керівництва не виправдають себе.

Зриви дедлайнів чи проєктів можуть поставити під загрозу вашу репутацію.

Існує ризик вигорання або конфлікту з керівництвом.

Щоб вибратись з такої ситуації, варто спробувати відстояти кордони, щоб не брати на себе надмірну кількість обов'язків.

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Рак

У квітні ваші ідеї можуть бути гостро розкритиковані або проігноровані. Заздрісники чи конкуренти намагатимуться знайти момент, щоб підставити вас, однак найбільшою загрозою наразі залишається підрив авторитету, що призведе до краху. Астрологи рекомендують проявляти менше емоцій. Зберігайте стійкість навіть у той момент, коли всередині все кипить.

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Риби

Уже зовсім скоро Риби можуть зіштовхнутись із тим, що все, що вони будували упродовж тривалого часу, розсиплеться на очах. Плутанина в документах, невдала співбесіда чи втрата джерела доходу – це ті проблеми, які максимально загрожують цьому знаку зодіаку. Астрологи рекомендують двічі все обдумувати та не ухвалювати поспішних рішень.

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