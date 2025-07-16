3 знаки зодіаку, які вже в липні подолають затяжний смуток

Поступово липень стає місяцем внутрішнього оновлення для багатьох, однак лише трьом знакам пощастить позбутись тягаря емоційного виснаження.

Рак, Козоріг і Водолій, смуток, який довго не відпускав, почне розвіюватись – і на його місце прийдуть легкість та надія, пише LifeStyle24.

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Рак

Останні місяці були емоційно складними, та зараз на Раків чекає душевне полегшення. Буде можливість зцілити старі рани, особливо у стосунках. Нові емоції, теплі слова від близьких і навіть коротка подорож знову додадуть сили довіряти життю.

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Козоріг

Козороги звикли триматись й не показувати слабкості, але смуток тривалий час тягнув униз. Цього липня ситуація, яка здавалась безнадійною, почне прояснюватись. Робочі клопоти, стабільність у фінансах або хтось із минулого допоможуть відчути ґрунт під ногами.

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Водолій

Водолії довго боролись з почуттям, що нічого не змінюється. У липні відбудеться щось невелике, але символічне – і це "перемкне" внутрішній стан. Нова ідея, несподівана підтримка чи навіть нове захоплення витягнуть цей знак з емоційної ями.

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Від когось життя вимагатиме максимальної рішучості та негайних дій. На це треба зважати.