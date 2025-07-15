Овен, Терези та Козоріг, без дії не буде результату. У серпні доля перевірятиме вашу рішучість, а сміливі кроки відкриють нові можливості, пише LifeStyle24.

До теми 3 знаки зодіаку, яким не варто боятися робити перший крок

Овен

Овни зазвичай не вагаються, але цього серпня їм доведеться діяти ще впевненіше. Життя підкине ситуацію, де потрібна миттєва реакція – можливо, це стосуватиметься роботи або стосунків. Якщо відкласти дію, це дорівнює втраті чергового шансу. Варто подумати, чи воно того варте.

Гороскоп для Овнів

Терези

Цей знак зодіаку звик довго зважувати, але незабаром настане час обирати сторону. Може з'явиться ситуація, де доведеться сказати "так" або "ні" – відповідь матиме вплив на подальше майбутнє. Астрологи кажуть, що врівноваженість стане головною зброєю.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Серпень може стати часом зламу. Козороги нарешті наважаться залишити щось позаду – токсичну роботу, застарілий проєкт або невдалі стосунки. Головне – не дивитись назад і робити вибір усвідомлено.

Гороскоп для Козорогів

Декого у серпні переслідуватимуть вороги. Їх краще остерігатись.