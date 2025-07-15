Овен, Весы и Козерог, без действия не будет результата. В августе судьба будет проверять вашу решительность, а смелые шаги откроют новые возможности, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны обычно не колеблются, но в этом августе им придется действовать еще увереннее. Жизнь подбросит ситуацию, где нужна мгновенная реакция – возможно, это будет касаться работы или отношений. Если отложить действие, это равняется потере очередного шанса. Стоит подумать, стоит ли оно того.

Гороскоп для Овнов

Весы

Этот знак зодиака привык долго взвешивать, но вскоре наступит время выбирать сторону. Может появиться ситуация, где придется сказать "да" или "нет" – ответ будет иметь влияние на дальнейшее будущее. Астрологи говорят, что уравновешенность станет главным оружием.

Гороскоп для Весов

Козерог

Август может стать временем перелома. Козероги наконец-то решатся оставить что-то позади – токсичную работу, устаревший проект или неудачные отношения. Главное – не смотреть назад и делать выбор осознанно.

Гороскоп для Козерогов

Некоторых в августе будут преследовать враги. Их лучше остерегаться.