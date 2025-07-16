Рак, Козерог и Водолей, грусть, которая долго не отпускала, начнет развеиваться – и на ее место придут легкость и надежда, пишет LifeStyle24.

Интересно У Водолеев начнется новый жизненный этап: гороскоп на 16 июля

Рак

Последние месяцы были эмоционально сложными, и сейчас Раков ждет душевное облегчение. Будет возможность исцелить старые раны, особенно в отношениях. Новые эмоции, теплые слова от близких и даже короткое путешествие снова придадут силы доверять жизни.

Гороскоп для Раков

Козерог

Козероги привыкли держаться и не показывать слабости, но грусть долгое время тянула вниз. В этом июле ситуация, которая казалась безнадежной, начнет проясняться. Рабочие хлопоты, стабильность в финансах или кто-то из прошлого помогут почувствовать почву под ногами.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Водолеи долго боролись с чувством, что ничего не меняется. В июле произойдет что-то небольшое, но символическое – и это "переключит" внутреннее состояние. Новая идея, неожиданная поддержка или даже новое увлечение вытянут этот знак из эмоциональной ямы.

Гороскоп для Водолеев

От кого-то жизнь потребует максимальной решительности и немедленных действий. На это надо учитывать.