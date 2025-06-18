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lifestyle 24 Гороскоп Зірки обрали саме їх: 2 знаки зодіаку, для яких літо буде найскладнішою порою у році
18 червня, 17:18
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Зірки обрали саме їх: 2 знаки зодіаку, для яких літо буде найскладнішою порою у році

Квітослава Туз
Основні тези
  • Стаття розповідає про два знаки зодіаку, для яких літо 2025 року стане випробуванням через внутрішні та зовнішні конфлікти.
  • Особливість полягає в тому, що ці складнощі можуть стати поштовхом до особистісного зростання, навчити гнучкості та вмінню встановлювати особисті межі.

Усі звикли асоціювати літо з відпочинком, мандрами та коханням. Але для деяких знаків зодіаку ця пора обернеться на чергове випробування.

Козоріг і Риби, пам'ятайте, що саме через складні періоди вдається вийти на новий рівень. Навіть після найспекотнішої бурі приходить спокій, пише LifeStyle24.

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Козоріг

Літо 2025 для Козорогів може стати часом внутрішніх конфліктів і зовнішнього тиску. Робота, яка зазвичай приносила задоволення, може почати дратувати або втрачати сенс. А певні особисті труднощі чи фінансові питання призведуть до емоційного перезавантаження. Астрологи кажуть, що саме це літо навчить Козорогів гнучкості. Замість боротьби за стабільність – спробуйте прийняти зміни. Вони можуть стати початком чогось нового та великого.

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Риби

Цей знак зодіаку може стати заручником власних емоцій і чужих очікувань. У літній період можливі розчарування у стосунках, криза ідентичності або невизначеність у планах. Особливо складними будуть моменти, коли доведеться ухвалювати жорсткі рішення, чого Риби зазвичай уникають. Доведеться вийти з емоційної зони комфорту. Літо 2025 навчить ставити свої межі.

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