Козерог и Рыбы, помните, что именно через сложные периоды удается выйти на новый уровень. Даже после самой жаркой бури приходит спокойствие, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которые почувствуют на себе всю силу магнитных бурь в июне

Козерог

Лето 2025 для Козерогов может стать временем внутренних конфликтов и внешнего давления. Работа, которая обычно приносила удовольствие, может начать раздражать или терять смысл. А определенные личные трудности или финансовые вопросы приведут к эмоциональной перезагрузке. Астрологи говорят, что именно это лето научит Козерогов гибкости. Вместо борьбы за стабильность – попробуйте принять изменения. Они могут стать началом чего-то нового и большого.

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Рыбы

Этот знак зодиака может стать заложником собственных эмоций и чужих ожиданий. В летний период возможны разочарования в отношениях, кризис идентичности или неопределенность в планах. Особенно сложными будут моменты, когда придется принимать жесткие решения, чего Рыбы обычно избегают. Придется выйти из эмоциональной зоны комфорта. Лето 2025 научит ставить свои границы.

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