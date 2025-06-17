Лев і Риби, навіть якщо червень не принесе приємних сюрпризів, варто пам'ятати, що кожне випробування – це нагода вирости, зміцніти й звільнити простір для чогось нового, пише LifeStyle24.

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Лев

Для Левів червень може принести розчарування у сфері дружби або партнерства. Можливо, отримаєте звістку, яка зруйнує ілюзію щодо когось із кола близьких людей. Це може бути зрада, маніпуляція або неприємна правда, яку довго не помічали. Особливо обережно слід ставитись до конфліктів на роботі або пліток, які можуть вплинути на репутацію. Астрологи рекомендують не ділитись своїми планами з усіма. Інтуїція підкаже, кому краще довіряти.

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Риби

Риби можуть отримати новину, яка буде пов'язана з родиною або фінансами. Це може бути несподіване повідомлення про витрати, борги або сімейну ситуацію, яка змінить ритм життя. Крім того, емоційний фон не буде стабільним – важливо не впадати у паніку й не перебільшувати. Варто спиратись на факти, а не на домисли. Те, що спершу здається кризою, може виявитись черговим етапом очищення.

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А будуть і ті, кому пощастить у коханні до кінця цього місяця. Доля до них більш прихильна.